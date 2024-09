Baldassarri, per il rientro c’è da aspettare

Il rientro in pista di Lorenzo Baldassarri si avvicina ma non avverrà questo weekend a Magny Cours. Il centauro di Montecosaro, dopo l’incidente patito in Portogallo l’11 agosto (scongiurata l’operazione al polso destro) sta continuando la convalescenza, anzi sta correndo pure, ma non potrà farcela per il gran premio francese del Mondiale Supersport. La notizia è stata confermata dopo la risonanza magnetica cui il Balda si è sottoposto al Medica Marche, il nuovo centro di Piediripa che verrà formalmente inaugurato a metà mese.

"Avrei potuto farcela – ha detto Baldassarri – ma tanto non avrei avuto il via libera a gareggiare perché sono trascorsi meno di 30 giorni dalla frattura. C’è ancora dell’edema ed è inutile forzare la situazione o rischiare di peggiorare le cose. Non vedo l’ora di tornare perché ho bisogno di fare un garone e ci proverò sul nuovo tracciato di Cremona per l’appuntamento successivo due settimane dopo".

Non ci voleva questo stop anche perché siamo nel periodo clou del mercato: cosa bolle in pentola per il futuro? "Il team sembra abbia risolto un problema di elettronica e la moto dovrebbe andare più forte nel finale di stagione. La scuderia ha un progetto più a lungo termine e io non nascondo invece il sogno di tornare in Superbike. Dovrei farlo però con un altro team. Vedremo".

Andrea Scoppa