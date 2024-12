Baldassarri sale in sella a una moto elettrica con la Dynavolt IntactGP

Scelta sorprendente da parte di Lorenzo Baldassarri, che è ufficialmente un nuovo pilota della scuderia Dynavolt IntactGP che partecipa alla MotoE. Nella stagione ventura pertanto il Balda sarà tra i protagonisti della "variante" del MotoMondiale nata nel 2019, dal 2023 riservata unicamente alle V21L di Ducati e dove gareggiano bolidi alimentati da motori elettrici. Insomma guiderà moto senza benzina e che sprigionano potenza senza far rumore e sarà il compagno di Hector Garzò, trionfatore dell’ultimo campionato iridato. Questa decisione lo porta un po’ fuori dal giro che conta, dove probabilmente il montecosarese aveva purtroppo perso estimatori dopo le ultime due stagioni in SuperBike, soprattutto l’ultima deludente in Supersport. La speranza è che la moto elettrica possa ri-generare Baldassarri, così che lo si possa rivedere nelle classi più prestigiose.