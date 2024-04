Baldassarri si rimbocca le maniche per tornare subito a battagliare

Ha trascorso la Pasqua nella sua Montecosaro, Lorenzo Baldassarri, tra familiari ed amici. Probabilmente il modo migliore per rigenerarsi dopo un avvio del Mondiale Supersport al di sotto delle aspettative. Non che gli si potesse chiedere subito di primeggiare in sella ad una moto, la Ducati, mai guidata, ma la prima tappa in Europa, il Gran Premio di Catalogna, ha rappresentato un passo indietro rispetto all’Australia (nono posto). Il team Orelac Racing confidava di lottare per i primi piazzamenti, invece il centauro ha chiuso assai indietro gara1, appena 26°, quindi 16° la seconda corsa. Purtroppo, niente punti nella classifica generale. Il team manager della scuderia José Calero ha affermato: "Weekend di lavoro senza risultati. Abbiamo però comunicato ai due piloti, Federico (Fuligni, in Superbike) e Balda, che devono continuare a lavorare e non disperare, che i risultati arriveranno". Il Balda invece, intervistato dalla testata specializzata Corsedimoto, ha dichiarato: "Ci dobbiamo rimboccare le maniche perché il pacchetto moto, pilota e team non può stare in queste posizioni. So che c’è del potenziale, il motore va, la Ducati è forte e dobbiamo solo sistemarci con la ciclistica, trovare la quadra ed essere veloci subito. Secondo me in due o tre gare possiamo tornare a battagliare per le posizioni che contano".

Andrea Scoppa