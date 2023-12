Baldini e i fondi per la rinascita:: "Scuole nuove e sicure in tre anni"

"L’anno che si chiude è stato importante per trovare i fondi per far risorgere Matelica dopo il sisma". A dirlo è il sindaco Massimo Baldini che si prepara a chiudere il suo ultimo anno da primo cittadino in vista delle prossime elezioni amministrative. "Nel giro di tre anni avremo scuole nuove e sicure – ha aggiunto –, in primis, l’asilo nido in fase di inizio lavori, la scuola dell’infanzia già demolita e pronta per la ricostruzione, la scuola media che sarà demolita a luglio, la primaria, ultima ad essere abbattuta e ricostruita per ragioni logistiche e di spostamento delle classi. Infine l’Ipsia e l’Itc saranno adeguate sismicamente, mentre la scuola di Bioscienze e Medicina veterinaria avrà un suo nuovo edificio forse già a gennaio. Tutti i lavori saranno finanziati con 33 milioni". Per quanto riguarda il sisma Baldini ha elencato una serie di opere al via: "Palazzo Ottoni è in fase di ultimazione, per la caserma dei carabinieri i lavori sono stati appaltati per 4,9 milioni di euro, mentre per 9,2 milioni sono stati appaltati i lavori per il Coc, mentre per il municipio è stato approvato il progetto esecutivo e affidate le progettazioni di palazzo Finaguerra, sede del museo archeologico, e dell’ex convento dei Filippini. Un milione di euro servirà per il restauro di chiesa e loggiato del cimitero, due milioni per la bonifica dell’ex mattatoio e realizzazione di edilizia popolare. Quasi al termine poi i lavori di rigenerazione urbana di borgo Nazario Sauro e dell’ex distributore Agip, mentre con circa 5 milioni di euro si restaureranno mura castellane, torrione di San Francesco e porta Campamante, vie Oberdan e Nuova. Con fondi Pnrr adegueremo palasport e piscina comunali, mentre in collaborazione con il cda della casa di riposo si è favorito un importante ampliamento della struttura con circa 2,5 milioni di euro. Anche per l’abbazia di Roti – prosegue – è stata consegnata la progettazione da parte dell’Unione montana per 3,5 milioni di euro e si sta lavorando già per farne poi un laboratorio culturale, oltre che turistico. Infine il 91% dell’illuminazione pubblica è ormai a led, con un risparmio del 60% e nel settore della digitalizzazione abbiamo ottenuto finanziamenti pari ad 428.145 euro".