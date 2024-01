Baldini, sindaco di Matelica, ancora grave: la politica si stringe a lui

Matelica (Macerata), 29 gennaio 2024 – Sono ore di apprensione per Matelica e per i familiari del sindaco, Massimo Baldini, ancora ricoverato nel reparto di Rianimazione a Torrette in gravi condizioni.

Anche il presidente della Regione Francesco Acquaroli, l’assessore Filippo Saltamartini, il commissario per la ricostruzione Guido Castelli e altri esponenti del consiglio regionale e provinciale hanno mandato messaggi di vicinanza alla famiglia e si stanno aggiornando sullo stato di salute del sindaco Baldini, dopo il delicato intervento di sei ore seguito al grave incidente accaduto uscendo dall’Usr di Castelraimondo.

Nel mondo politico e istituzionale, infatti, Baldini è molto conosciuto, grazie alla sua lunga esperienza iniziata negli anni ’70 tra le fila della Dc. Inoltre, molti dei presenti all’inaugurazione dell’Usr hanno voluto restare in contatto diretto con gli esponenti della giunta, in particolare il vicesindaco Denis Cingolani.

E proprio quest’ultimo ha fatto sapere che "i parametri vitali sono normali e i medici comunque ancora mantengono la prognosi riservata e continuano a monitorarlo, in attesa di qualche possibile segnale di ripresa che tutti attendiamo e speriamo. Nel frattempo continuiamo ad invitare tutti a pregare affinché avvenga il miracolo che attendiamo".

Un pensiero che fa eco al capogruppo di maggioranza Sauro Falzetti: "Massimo è per noi quello che risolve tutto, che partecipa ad ogni cosa dando la stessa importanza ad ogni impegno, che con mitezza ed eleganza trova sempre un compromesso, ora per lui pregano anime e angeli". Il sindaco, lo ricordiamo, è caduto da un muretto giovedì mentre raggiungeva la sua auto in un parcheggio: ha riportato un violento trauma.