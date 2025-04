Balducci sulla breccia a 84 anni: "Tutti i giorni in azienda alle 6, le mie ragazze sono da serie A1"

"A Messina le ragazze hanno dimostrato di essere pallavoliste di serie A1". È molto soddisfatto il commendator Franco Balducci, maceratese nato nel 1940, perché la squadra che porta il nome della sua azienda (Cbf Balducci), che dal 1970 progetta e realizza capi d’abbigliamento professionale e promozionale, ha vinto la finale playoff tornando nel massimo campionato di volley femminile. "Anche questo sport – aggiunge – contribuisce a portare in Italia il nome di Macerata".

Commendatore, ma come è iniziata la collaborazione tra la sua azienda e la pallavolo? "Anni fa, quando mia figlia Gessica praticava questo sport, con il compianto Tito Antinori è stato intrapreso questo cammino e passo dopo passo la società è tornata in A1".

Due anni fa la retrocessione. "Vero, ma abbiamo riprovato, abbiamo preso delle ragazze brave in campo e fuori, con coach Valerio Lionetti abbiamo costruito una squadra che ci ha regalato una grande soddisfazione".

Il prossimo anno la Cbf Balducci si confronterà con le corazzate Conegliano, Milano, Novara e con giocatrici che hanno vinto l’oro alle Olimpiadi: cercherà aiuti perché la società sia sempre più forte? "Ci attende un compito duro, chiederò agli amici imprenditori un aiuto, perché è importante avere una squadra nel massimo campionato di pallavolo femminile".

È vero che lei ogni giorno è in azienda? "Vero, dalle 6 fino alle 15.15 quando si fa pranzo, poi c’è sempre qualcosa da fare".

Del resto è un’attività creata da lei. "È nata 55 anni fa su 40 metri quadrati, abbiamo circa 900 addetti impiegati tra la sede di Montecassiano e quella in Albania. Poi ci stiamo ingrandendo e lo dimostra l’acquisizione del 49,5% del Gruppo P&P Loyal S.p.A.".

Come si riesce a vincere le tante battaglie in una attività professionale come la sua in cui non manca di certo la concorrenza? "Bisogna aggiornarsi per andare avanti, noi operiamo su più campi e i nostri prodotti vantano numerose certificazioni".

Dove vendete i prodotti? "Principalmente in Europa dove siamo presenti nelle maggiori fiere".

Aiuta avere una squadra di pallavolo nella sua attività? "Ho iniziato circa 35 anni fa, oggi siamo entrati a farne parte. Certamente è un aiuto, ma ritengo che la serietà sia indispensabile in ogni attività".

Quella passione di allora ha contagiato i figli. "Ieri (l’altroieri, ndr) Massimiliano e Benedetta erano a La Spezia per lavoro quando hanno preso l’aereo pur di arrivare in tempo per la gara a Messina, ce l’hanno fatta anche se non hanno visto il primo set, ma quello lo abbiamo perso".

Quando ha capito che queste ragazze le avrebbero potuto regalare questa gioia? "Quando la squadra ha infilato la lunga serie di vittorie, in quel momento mi sono detto che avremmo potuto tagliare quel traguardo".

Sono sufficienti a Macerata le strutture sportive per un club di serie A1? "Ritengo di sì. Il giorno di Pasqua, in occasione di gara1 della finale playoff con Messina, sugli spalti c’era tanta gente. Poi i rapporti con le amministrazioni sono sempre stati positivi".

Quante telefonate di congratulazioni ha ricevuto per la vittoria colta a Messina? "Tantissime. Dal Comune a imprenditori del Nord, in 55 anni di attività ho conosciuto tante persone".

Ad aspettare il ritorno della squadra da Messina ieri fuori dal Fontescodella la squadra c’era anche Gessica Balducci, la figlia del commendator Franco, che indica la lezione appresa dal padre. "Impegno, passione e sacrificio premiano sempre, in qualsiasi campo".