Ballerina civitanovese sul palco a Madrid in onore di Kulthum

È andato in scena a Madrid ‘Enta Omri’, spettacolo di danza in onore di Umm Kulthum, cantante, musicista e attrice egiziana, tra le più celebri e amate in Egitto e in tutto il mondo arabo. Lo spettacolo è il risultato di un progetto coreografico internazionale che ha riunito quaranta ballerine provenienti da quattro continenti e sedici paesi in tutto il mondo, per celebrare il 50° anniversario della morte dell’artista. Tra le ballerine selezionate anche la civitanovese Alexia Sagripanti (Nura Alexia), anche coreografa e direttrice artistica della scuola Nura Danza, nota in città per aver conseguito ripetuti successi a livello nazionale alle competizioni di danza sportiva e per i coinvolgenti spettacoli di danza orientale con il suo gruppo di spettacolo ‘Le Sorelle del Vento’. Ideatrice dello spettacolo ‘Enta Omri’ è Nesma al Andalus (Madrid), insegnante, ballerina, coreografa di fama internazionale e nota in tutto il mondo per i suoi progetti. Ad arricchire lo spettacolo ha contributo la musica dal vivo di due siriani (violino e qanoun) e due argentini (nay e percussioni).