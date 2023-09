Ballerine protagoniste a Milano e Recanati: On Dance con Roberto Bolle

C’erano anche le ballerine del Centro Scuola Danza Ludart di Recanati all’evento "On Dance" che si è tenuto a Milano in questo weekend con un padrino d’eccezione come Roberto Bolle. Alla grande festa della danza, una lezione di sbarra a terra in piazza del Duomo con Bolle a fare da Maestro, fra gli oltre 2.000 giovani presenti c’erano anche, con il loro body e tutù bianco, 15 allieve della scuola di danza recanatese. "Un’esperienza indimenticabile e un’emozione unica – ha commentato la loro insegnate, Nicoletta Tubaldi – aver partecipato a uno dei più grandi eventi per la danza in questo scenario ineguagliabile e con due maestri d’eccellenza come Roberto Bolle e Nicoletta Manni. Il nostro ringraziamento per l’opportunità offerta va a OnDance e AssoDanza Italia". Alle ballerine recanatesi sono giunte anche le congratulazioni del sindaco Bravi: "Complimenti al Centro Scuola Danza Ludart che è stata selezionata per rappresentare le Marche all’evento Ballo in Bianco tenuto dal maestro Roberto Bolle".