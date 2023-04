Ballerini con il sogno americano "Porteremo Corridonia ai mondiali" Un crowdfunding per il viaggio

"Aiutaci a sognare", si preparano a fare le valigie i ballerini della "Area 21-Dance Art Studio" di Corridonia che sbarcheranno di nuovo negli Stati Uniti per l’evento più prestigioso della street dance mondiale in programma a Phoenix dal 30 luglio al 5 agosto. Ora, per passare dal palco del Gran Teatro Geox di Padova, dove hanno staccato il pass grazie al terzo posto all’Italy hip hop dance championship, a quello dell’Arizona Gran Resort, l’"Hht crew" il gruppo ha avviato una raccolta fondi online sulla piattaforma "GoFundMe" con l’obiettivo di coprire le spese del viaggio oltreoceano. "Abbiamo coronato per il secondo anno consecutivo il sogno di una vita: qualificarci alle finali mondiali dell’Hip Hop International – si legge nel post del direttore artistico della scuola Gianluca Marrazzo, il quale farà parte della spedizione insieme ad Asia Marrazzo, Giorgia Picciafuoco, Sara Bottoni, Ginevra Vagni, Marta Compagnucci, Giulia Bordoni e Giulia Fornari –. Insieme alle migliori crew italiane, rappresenteremo il nostro Paese nella lontana e calda Phoenix. Abbiamo lavorato tanto per raggiungere questo risultato ma ora abbiamo bisogno del tuo aiuto. Anche il minimo contributo ci aiuterà a sostenere le spese per la trasferta negli Usa". Il gruppo già la scorsa estate aveva conquistato l’opportunità di sfidare oltre 600 crew provenienti da tutto il mondo. "Siamo consapevoli che il risultato ottenuto quest’anno è stato anche frutto dell’esperienza fatta al mondiale passato – ha ribadito Marrazzo –. In Italia il livello è stato molto alto e sappiamo che in America lo sarà ancor di più ma interpreteremo questa competizione nell’ottica di un percorso di crescita. Partiremo con il gruppo Adult dell’Hht crew, ma vorremmo aggiungere il Varsity, ovvero la categoria dai 13 a 18 anni (in cui oltre ad alcuni componenti Adult fanno parte Alice Bernacchini, Elisa Mancioli e Lucia Scarpellini) in quanto mi farebbe piacere fargli vivere questa esperienza. È soprattutto a loro che è rivolta questa raccolta fondi e siamo aperti alle aziende in caso vogliano contribuire con una sponsorizzazione".

Diego Pierluigi