Ballerini da ogni angolo del mondo: "Sol Invictus" a Civitanova Danza

Sarà Sol Invictus, con la compagnia diretta dal coreografo franco-algerino Hervé Koubi, ad aprire venerdì, alle 21.30 al teatro Rossini, la nuova edizione di Civitanova Danza. Un’opera energica e vitale che vede in scena diciotto interpreti – provenienti da Francia, Europa, Brasile, Asia, Nord Africa, Stati Uniti – danzare su una creazione musicale di Mikael Karlsson e Maxime Bodson e opere del repertorio di Steve Reich e Beethoven.

"La nostra insignificanza e solitudine nell’immensità del Cosmo può essere scoraggiante – spiega Koubi –. Solo accettando la sfida di vivere pienamente, portando luce nella nostra stessa oscurità, può far sì che la nostra esistenza abbia significato e dia realizzazione". E la danza per Koubi non è solo essenziale ma indispensabile, offrendo energia vitale e aiutando nell’affrontare la paura.

Ancora una volta Koubi dimostra la sua capacità di mettere insieme un gruppo di danzatori di eccezionale talento, provenienti da tutti gli angoli della terra, creando un insieme eterogeneo per stile e abilità, ma con la capacità di trovare l’unione nella diversità. Questo mix eclettico include hip hoppers, street dancers, ma anche ballerini che hanno sviluppato la propria formazione e routine in luoghi estremi come l’Amazzonia e la Siberia.

La partitura musicale di Sol Invictus è composta dalla combinazione di composizioni originali di Maxime Bodson e Mikael Karlsson e da estratti dalla Settima Sinfonia di Beethoven e dalle Quattro Sezioni di Steve Reich. Musica che esprime principalmente speranza.

Info e biglietti al teatro Rossini (0733.812936), circuito Amat (071.2072439) e su vivaticket.