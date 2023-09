Ballestra, Parsi e Catà per la prima giornata

Macerata Humanities Festival, organizzato dall’Università di Macerata, si tiene da oggi a sabato e porterà in città importanti esponenti del mondo della cultura per oltre 70 appuntamenti. Oggi alle 9.30, al polo Bertelli, si parlerà di comunità educante e del made in Italy nel settore vinicolo con degustazione a cura delle aziende Belisario, Ronchi e Quacquarini alle 10 alla Loggia del Grano, via Don Minzoni 22. Nel pomeriggio alle 15 al Casb, Palazzo del Mutilato in piazza Oberdan, sarà inaugurata la fiera delle case editrici universitarie BooksUp. Tra i protagonisti della prima giornata: alle 18 alla biblioteca statale, la scrittrice Silvia Ballestra (foto), candidata al Premio Strega 2023, racconterà la figura di Joyce Lussu, partigiana, poetessa, traduttrice, scrittrice. Alle 17.30 al Casb, tavola rotonda su partecipazione e leadership con Vittorio Emanuele Parsi. Alle 18 a Palazzo Ugolini in corso Cavour, il punto sulla situazione in Siria con Asmae Dachan. Aalle 20 nel cortile della sede in via Garibaldi sarà inaugurata la personale “Fotografia Umanista” di Paolo Cudini, operaio di professione, fotografo autodidatta e “poeta delle immagini per amore”. Alle 21.30 al Teatro della Società Filarmonico Drammatica sarà di scena Cesare Catà, filosofo e performer. Con lui dialogherà il rettore John McCourt. L’ingresso è libero su prenotazione attraverso il sito del festival unimc.itmhf.