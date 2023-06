"Ballo di fine anno" al Castello Volti noti dello sport e poi musica

Finisce la scuola, inizia l’estate e l’associazione Tolentino Arte e Cultura promuove un nuovo evento al Castello della Rancia nato da un’idea condivisa con l’istituto Filelfo e rivolta ai giovani. Oggi andrà in scena la data zero del Prom di fine anno scolastico (Ballo di fine anno) in una serata articolata in due momenti. La prima parte, su invito, vuole essere un regalo per tutti i ragazzi dell’ultimo anno e per le loro famiglie: una sorta di salotto dove volti noti, esponenti del mondo dello sport, della cultura, dell’imprenditoria verranno intervistati dai ragazzi (guidati da Luca Romagnoli). Si tratta di: il presidente di Design Terrae Carlo De Mattia, il cestista di serie A Riccardo Visconti, l’agostiniano padre Giuseppe Arippa, l’atleta paraolimpica Cristina Abrami, gli scrittori Mauro Mogliani e Alcide Pierantozzi, gli atleti della Virtus Macerata Paolo Principi e Filippo Castellaro, il delegato Coni Marche Doriano De Minicis, l’arbitro di serie A Juan Luca Sacchi, la pallanuotista Francesca Romeri, l’allenatore di calcio Giovanni Pagliari con mister Fabrizio Castori, il vincitore di MasterChef Simone Scipioni e il Doppiatore marchigiano (ovvero Riccardo Lombardelli e Alberto Barabucci). La seconda parte invece sarà aperta a chiunque abbia voglia di divertirsi e vedrà arrivare direttamente da Riccione il tour ufficiale Samsara, con i suoi artisti di punta Max Baccano, Danilo Seclì, Cristina Oliveira e Fabio Marzo. Si esibiranno anche i giovani dj locali Francesco Marinelli e Alessandro Micheli. Il ricavato della serata verrà donato alla scuola per sostenere i vari corsi di approfondimento, fiori all’occhiello del Filelfo, uno tra tutti quello di teatro. "Ringraziamo il preside e gli insegnanti per la collaborazione – dice Chiara Marchetti, presidente di Tolentino Arte e Cultura –, il Comune per il sostegno e il patrocinio, i ragazzi che si sono messi a disposizione e tutti gli ospiti". Info e prevendite 3384687800, [email protected], pagina Instagram promfilelfo23.