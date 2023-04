Balneari, associazioni diverse ma stessi obiettivi

di Giuliano Forani

Trenta stabilimenti balneari hanno ricostituto la vecchia associazione Abat cambiando il nome in Abc, una decina, invece, sono gli esercenti che aderiscono al "Popolo Produttivo", che in campo nazionale e regionale associa più attività mentre a Civitanova si occupa solo della balneazione. Due, quindi, le realtà associative per 43 attività, ma uno è l’obiettivo di fondo comune, cioè rendere sempre più efficiente l’accoglienza turistica confrontandosi con l’amministrazione, realizzando servizi adeguati, parcheggi e creando iniziative di accoglienza. Il tutto tenendo conto di quella vera e propria spada di Damocle che è la Bolkestein, direttiva europea che impone un bando di gara per l’assegnazione delle concessioni demaniali, un "diktat" temuto da tutti i balneari, a prescindere dal gruppo di appartenenza, e sul quale proprio oggi dovrebbe esserci un pronunciamento importante in Lussemburgo da parte della Corte di giustizia europea. La divisione della categoria, in sostanza, è un ritorno al passato, quando due erano le associazioni e a far la differenza era la strategia politico-operativa.

I dieci stabilimenti balneari che aderiscono al Popolo Produttivo sono Caribean, Ippocampo, Sonamar, Antonio, Hosvi, La Contessa, Flamingo, Giovanni e Anna, Caracoles e l’ex Mirrò. Tutti gli altri hanno scelto l’Abc, mentre solo tre, per ora, rimango autonomi. Giacomo Mantovani presiede l’Abc mentre Stefano Battistelli coordina i lavori del Popolo Produttivo. A prescindere dal fatto che una battaglia si può combattere in forme e strategie diverse pur essendo unico l’obiettivo, perché non unire le forze in un momento particolarmente delicato per la categoria? "Perché il Popolo Produttivo – sono le parole di Battistelli – è un’associazione più articolata anche nella sua organizzazione, mentre l’Abc è la ricostituzione pari pari della vecchia Abat, nei confronti della cui gestione, peraltro, non sono mai mancati dissensi anche in passato. Pur occupandoci in città del settore balneare, che è l’attività che ci appartiene, in campo regionale e nazionale la nostra battaglia noi la conduciamo anche a fianco di altre categorie, e questo lo riteniamo importante. Fino ad oggi, gli esercenti che hanno aderito sono dieci – conclude Battistelli – ma altri stanno meditando di mettersi dalla nostra parte".