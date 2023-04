"Balneari, è ora di studiare i parametri delle aste"

di Lorena Cellini

La Corte di giustizia europea boccia il rinnovo automatico delle concessioni balneari ed è un altro tassello che inchioda l’Italia all’applicazione della direttiva Bolkestein, che chiede aste pubbliche. "Le concessioni di occupazione delle spiagge italiane non possono essere rinnovate automaticamente ma devono essere oggetto di una procedura di selezione imparziale e trasparente" dice il verdetto della Corte di giustizia dell’Unione europea con sede in Lussemburgo, che si è pronunciata sulla normativa che regola le concessioni balneari sul ricorso dell’Autorità garante della concorrenza (Agcm) contro il Comune di Ginosa che nel 2020 ha prorogato fino al 2033 le occupazioni del demanio marittimo nel suo territorio sulla base di una legge del 2018.

"Queste sentenza non ci sorprendono più. Penso piuttosto sia giunto il momento di impegnare tutte le risorse a definire i parametri delle aste per stabilire quali coefficienti debbano valere. Aspettiamo perciò i decreti attuati del governo e, fatti questi, spero che lascino la parola anche alle Regioni e ai Comuni per lavorare in un’ottica di salvaguardia, tenendo ben presenti le specificità del territori", commenta Giacomo Mantovani (chalet Arturo), presidente di Abc, la nuova Associazione balneari civitanovesi. C’è preoccupazione tra gli operatori, da anni inchiodati nel limbo.

"Ogni decisione che prendiamo, ogni volta che pensiamo agli investimenti da fare per la stagione balneare, ci dobbiamo chiedere se il prossimo anno ci saremo ancora", confessa Marusia Ciavattini (Veneziano), responsabile della segreteria di Abc. Nella sentenza dei giudici di Bruxelles c’è chi tuttavia vede spiragli là dove la Corte scrive che la direttiva si applica si a tutte le concessioni di occupazione del demanio marittimo, ma chiarisce anche che "il diritto dell’Unione non osta a che la scarsità delle risorse naturali e delle concessioni disponibili sia valutata combinando un approccio generale e astratto, a livello nazionale, e un approccio caso per caso, basato su un’analisi del territorio costiero del comune in questione. E’ necessario che i criteri adottati da uno Stato membro per valutare la scarsità delle risorse naturali utilizzabili si basino su parametri obiettivi, non discriminatori, trasparenti e proporzionati". Per Marco Scarpetta (Raphael Beach), vice presidente di Abc, "è un passaggio che lascia spazio alle valutazioni basate sul censimento costiero prima di fare una legge che recepisca la Bolkestein".