Balneari: "L’andamento dell’estate è ottimo"

di Barbara Palombi

Civitanova si conferma tra le mete più gettonate dell’estate. A dirlo sono gli operatori balneari che esprimono soddisfazione sull’andamento delle presenze registrate finora, nonostante un avvio incerto della stagione, causato dal maltempo e dal rincaro dei prezzi, che incide sulla spesa delle famiglie. La prima a dirlo è Diana Stecconi, titolare dello stabilimento ’Da Attilio’ sul lungomare nord. "Per quanto riguarda la nostra attività – spiega Stecconi – non abbiamo rilevato nessun calo delle presenze. Nei mesi di giugno e luglio lavoriamo molto con le colonie organizzate per bambini e anziani e nei fine settimana le presenze raddoppiano. La nostra posizione, al centro del lungomare, sicuramente è un grande vantaggio e per agosto abbiamo tante prenotazioni". Dello stesso parere è anche Giuseppe Calza, gestore dello stabilimento G7 sul lungomare nord: "Stiamo registrando un buon numero di presenze e nonostante l’aumento dei prezzi, posso dire che l’andamento della stagione è ottimo. Finalmente – sottolinea Calza – siamo tornati a lavorare a pieno regime e la pandemia è un ricordo lontano. Da sempre lavoriamo molto con i pendolari che rappresentano una fetta importante della nostra clientela e l’afflusso è costante". Anche al lungomare sud si registra un buon andamento in termini di presenze, a confermarlo è Marco Scarpetta, gestore del Raphael Beach. "Stiamo vivendo una stagione particolare da un punto di vista meteorologico – osserva Scarpetta – con piogge abbondanti tra maggio e giugno e quando è arrivato il caldo, la stagione è decollata. Durante la settimana abbiamo un numero di presenze costanti e nei weekend registriamo il tutto esaurito. Le presenze dei turisti a mio avviso sono in crescita – aggiunge ancora Scarpetta – e, insieme all’amministrazione, abbiamo effettuato dei lavori notturni per il ripristino della battigia, che si sono resi necessari dopo le abbondanti piogge, con l’obiettivo di rendere la spiaggia confortevole e accogliente per tutti i nostri clienti". Controcorrente Sharon Pistolesi, titolare del Golden Beach sul lungomare nord. "La stagione è deludente. Stiamo riscontrando un numero di presenze ridotte rispetto agli anni precedenti, soprattutto durante la settimana – afferma Pistolesi –, la crisi si fa sentire e, in particolar modo, il carovita che pesa sulle tasche dei clienti. Le persone tendono a spendere meno e a prestare più attenzione agli acquisti, dal 2018 abbiamo un listino prezzi invariato per quanto riguarda la spiaggia e il bar – sottolinea Pistolesi – eppure la gente non spende. Nonostante sia una stagione sottotono – conclude – speriamo di incrementare le presenze con l’arrivo delle ferie estive".