Macerata, bambina di 8 mesi muore per un’infezione

Mia Coppari, 8 mesi, è morta all’ospedale Salesi di Ancona per un’infezione (foto di repertorio)

Pollenza (Macerata), 23 gennaio 2023 – Lutto cittadino a Pollenza per la morte della piccola Mia Coppari. La bimba di otto mesi era ricoverata all’ospedale Salesi di Ancona per un’infezione scoperta circa due settimane fa. Le sue condizioni, nonostante le cure, sono andate via via peggiorando fino al decesso.

La piccola si era sentita male il 7 gennaio e le condizioni sono state considerate da subito molto critiche. La piccola Mia era figlia unica, un dolore immenso la sua perdita che ha colpito i genitori Daniele Coppari e Pamela Maccari. La notizia profondamente triste ha toccato tutti i concittadini: numerosi i messaggi di vicinanza alla famiglia che si rincorrono sui social.

Il sindaco Mauro Romoli con ordinanza ha proclamato il lutto cittadino per la giornata di oggi. "Tutta la cittadinanza – si legge nella nota pubblicata sulla pagina Facebook – esprime il proprio cordoglio alla famiglia Coppari-Maccari per la scomparsa della loro figlia Mia". Il funerale, curato dall’impresa funebre Cudini, sarà celebrato oggi alle 14.30 nella chiesa di San Biagio a Pollenza.