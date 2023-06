Bambini allo Sferisterio, ottomila prenotazioni per il "Flauto magico"

Sono quasi ottomila le prenotazioni arrivate per lo spettacolo del "Flauto magico" che, da domani a domenica alle 20.45, riempirà lo Sferisterio di bambini. Quello in programma questo fine settimana, infatti, è forse il momento più atteso del progetto "Lo Sferisterio a scuola" che porterà in arena migliaia di giovani dai 6 ai 14 anni provenienti da tutta la provincia. Lo spettacolo, momento fondamentale del Macerata Opera Family, è un progetto della 27esima edizione di Opera Domani, realizzato e promosso da AsLiCo, in coproduzione con Opéra Grand Avignon, Opéra de Rouen e Bregenzer Festspiele. Da ieri, i posti disponibili sono in vendita, sia alla biglietteria di piazza Mazzini (aperta dal martedì al sabato dalle 10 alle 13 e dalle 16.30 alle 19.30) che online su sferisterio.vivaticket.it al costo di 10 euro. Inoltre, il pubblico presente a queste tre serate, entro il 24 giugno potrà acquistare un biglietto (al costo di 1 euro) per gli spettatori fino a 14 anni e un biglietto a prezzo ridotto per l’adulto accompagnatore su tutte le date del Mof 2023. "Queste prime attività di spettacolo cui ho assistito, realizzate dalle stesse scuole o fatte per le scuole – sottolinea il sovrintendente Flavio Cavalli – sono il modo migliore per avviare la stagione festivaliera. L’altissima adesione delle scuole è incoraggiante".