Bambini e divertimento, un binomo "da usare anche in estate"

Successo per il Carnevale dei bambini che si è svolto domenica, in piazza Brancondi a Porto Recanati, e ha visto la partecipazione dell’associazionismo locale e dei comitati dei quartieri. Sono state centinaia le presenze di bambini in maschera, che hanno potuto riassaporare il piacere del vivere insieme una festa. "Vedere così tanti sorrisi nella nostra piazza e così tanta spensieratezza, dopo un biennio di ricordi bui dovuti alla pandemia – dice il sindaco Andrea Michelini –, ci sprona a insistere su queste manifestazioni, mettendo i più piccoli al centro della nostra attenzione. L’amministrazione inoltre ha in progetto di ampliare l’offerta ludica per tutti i bambini anche negli eventi estivi".