Bambini intossicati dai pomodorini: "Valditara e Lollobrigida chiariscano"

Irene Manzi, deputata e responsabile scuola del Pd, insieme al collega Stefano Vaccari, ha presentato un’interrogazione sulla vicenda dei bambini della scuola primaria intossicati dai pomodorini ciliegino. Dopo i casi registrati in Friuli ed Emilia Romagna, anche alcuni bambini dell’istituto Sant’Agostino di Civitanova hanno avuto problemi dopo aver consumato dei pomodorini ciliegino nell’ambito del progetto "Frutta e verdura nelle scuole" del Ministero dell’agricoltura e della sovranità alimentare. E ora il Pd vuole vederci chiaro. "In alcune città – scrive la deputata maceratese –, si sono verificati casi di intossicazione alimentare all’interno di scuole primarie coinvolte nel progetto ministeriale "Frutta e verdura nelle scuole" che si ripete ormai da alcuni anni e prevede l’invio di alimenti alle scuole aderenti, in maniera slegata rispetto al servizio di mensa scolastica. Abbiamo chiesto ai ministri Lollobrigida e Valditara di conoscere l’esito degli accertamenti in corso e le ragioni per cui è stato modificato il modello di distribuzione nelle scuole. La salute dei bambini va tutelata garantendo la puntuale verifica della qualità, idoneità e conformità dei prodotti alimentari distribuiti nelle scuole". Il progetto è stato – ovviamente – sospeso in via precauzionale. "Dal 2024 – evidenziano i deputati dem – il progetto si realizza, non più attraverso appalti a imprese attive nella distribuzione, ma con un modello che si rivolge direttamente al settore primario. Qualcosa, evidentemente, non ha funzionato. A fronte del modello organizzativo 2024 la verifica sulla catena logistica dovrebbe avvenire prima che venga effettuata la distribuzione nelle scuole. A Lollobrigida e Valditara chiediamo maggiore attenzione. La salute dei bambini non va messa a rischio".