Bambini nati nel 2022 Cerimonia di benvenuto

"La nascita di un nuovo bimbo non è solo una festa per la famiglia, ma per tutta la comunità. I neo genitori sappiano che il Comune è al loro fianco per aiutarli a superare ogni difficoltà e migliorare, insieme, le condizioni di vita". Con queste parole l’amministrazione di Mogliano, guidata dal sindaco Cecilia Cesetti (nella foto), rinnova l’invito ai genitori e alle famiglie dei nati nel 2022 alla cerimonia che si terrà oggi, alle 10, nella sede comunale di via Adriani. Una tradizione che continua, quella della cerimonia di benvenuto ai nuovi nati. L’anno che si è appena concluso ha visto nascere trentuno nuovi piccoli moglianesi (di cui sedici femminucce e quindici maschietti), un po’ in calo rispetto al 2021, quando erano state trentasette le famiglie "premiate". Il benvenuto vuole essere il riconoscimento condiviso della ricchezza che ogni nuovo nato porta alla comunità. Rappresenta un’opportunità per l’amministrazione di essere vicina ai giovani, espressione di vitalità del paese. Si tratta di un saluto collettivo ai neo genitori e ai nuovi residenti, arricchito con un omaggio. "La vita è una fiamma che via via si consuma, ma che riprende fuoco ogni volta che nasce un bambino", conclude l’amministrazione citando lo scrittore George Bernard Shaw.