"Bambini, raccontate la figura di Ugo Betti"

di Alessio Botticelli

Grande partecipazione alla giornata dedicata al poeta e drammaturgo camerte Ugo Betti, a 70 anni dalla morte: "’Antica terra per nuove piante’ è uno scritto di Ugo Betti che parla della città di Camerino – ha spiegato il sindaco Roberto Lucarelli al polo scolastico di via Madonna delle Carceri – le nuove piante sono i bambini qui presenti, che un domani dovranno tramandare l’attenzione a Ugo Betti e alla nostra città". Lo stesso sindaco ha poi dato un importante annuncio: "In virtù della ricorrenza odierna, ho fatto partire una lettera nei confronti della minoranza richiedendo il componente del Centro Studi Ugo Betti da essi prescelto: i nostri sono i prof Anna Carotenuto, Angela Amici e Francesco Rosati". Presente anche il consigliere regionale Gianluca Pasqui: "Sono firmatario della proposta di legge 198, che consta di 4 articoli, tra cui quello per la copertura economica che andrebbe a dare 30mila euro all’anno per tre anni per studiare e promuovere la figura Betti". Terminati gli interventi istituzionali, ha avuto luogo la lettura scenica di "Betti, poeta dell’infanzia", a cura della maestra Viviana Viviani e della classe V A della Scuola Primaria Ugo Betti; a seguire, la mostra fotografica dal titolo "La città d’oro", raffigurante il centro storico di Camerino e la campagna circostante. "La mostra si compone di 4 sezioni – ha spiegato l’autore Paolo Verdarelli –: è stata allestita negli spazi comuni dei licei grazie all’idea del preside Rosati, che dopo il sisma ha con essa voluto aiutare gli studenti ad attraversare il distacco forzato dalla città". La ricorrenza dei 70 anni dalla morte di Betti assume un valore importante anche dal punto di vista giuridico: "Il diritto d’autore si compone di due capitoli, il diritto morale inestinguibile ed il diritto allo sfruttamento economico che decade dopo 70 anni dalla morte dell’autore – ha spiegato l’avvocato Giuseppe De Rosa –: da oggi chiunque potrà riprodurre le opere bettiane senza dover corrispondere economicamente i diritti; si troverà un editore disposto a sobbarcarsi un’edizione critica della produzione di Betti? Riprendere i fili dell’opera bettiana sarebbe indispensabile, ripartendo da Camerino". De Rosa ha chiuso: "Apprendo solo questa sera, dopo un anno di attesa, della ricostituzione del Centro Studi Ugo Betti, inattivo per oltre un anno – afferma l’avvocato –: siamo tutti bravi, istituzioni comprese, a intervenire qui come una specie di elettorato passivo bettiano, ed io sono stanco di ripetere inascoltato le stesse cose".