Il bambino fantasma, niente atto di nascita per una svista sul nome: “Come se non esistesse”

“Dopo il suo arrivo, mamma è andata in Comune per l’atto di nascita – inizia –. Dato che non potevo accompagnarla per motivi di lavoro, le ho scritto tutti i dati del fratellino su un foglio. Non so cosa sia successo, se sia stata mia madre, non essendo molto esperta e non comprendendo bene la lingua, a fare confusione o meno. Fatto sta che alla fine sono stati invertiti nome e cognome. Appena mi sono accorto, abbiamo chiamato in Comune pensando che fosse semplice risolvere il problema. E invece no”. La famiglia è tuttora ostaggio della burocrazia e non sa come fare.

“Il Comune ha detto di rivolgerci all’ambasciata a Roma, cosa che, secondo l’avvocato e i sindacati (la famiglia si è rivolta all’Anolf Cisl, ndr), non era necessaria – continua il ragazzo –. Ma, per cercare di accelerare la procedura, mamma è andata nella capitale, all’ambasciata, dove le hanno detto che serve un documento dalla Guinea, ma questo non arriverà prima di altri cinque mesi. Non possiamo aspettare tutto questo tempo".

L’atto di nascita è fondamentale per la registrazione e l’attribuzione dell’identità, altrimenti un bimbo non può usufruire di servizi essenziali come quelli sanitari e scolastici. Il documento permette di avere anche tessera sanitaria e codice fiscale.

“L’altro giorno siamo andati negli ambulatori a Santa Croce per una visita e ci hanno ribadito la criticità – aggiunge Ibrahima –. Il piccolo è stato comunque visto dai medici, ma quel documento con la dichiarazione del nuovo nato è sempre più essenziale”. Insieme alla mamma, lancia quindi un appello: “Vorremmo risolvere quanto prima il problema qui, perché il bambino è nato qui, a Macerata”. Si sono sempre trovati bene in questa città, ma non riescono a trovare una soluzione. E pensare che basterebbe invertire due “semplici” parole.