Bambino regala un maxi uovo di Pasqua al reparto di Pediatria

Un uovo gigante in regalo ai bambini ricoverati nel reparto di Pediatria dell’ospedale di Macerata. A voler fare questo regalo è stato un altro bambino, residente con la famiglia a Passo di Treia: dopo aver vinto un uovo di Pasqua di dieci chili a un concorso, il piccolo dal grande cuore ha deciso di portarlo in ospedale, come messaggio di vicinanza e augurio di buona Pasqua a tutti i bambini pazienti costretti a passare le feste nel reparto. Un bellissimo gesto pieno di generosità, altruismo e dolcezza, che ha commosso anche il personale del reparto.

re. ma.