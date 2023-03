"Bambino sospeso nel vuoto per i compiti"

di Paola Pagnanelli

Quando il suo piccolo alunno commetteva qualche errore, lo avrebbe appeso fuori dalla terrazza tenendolo solo per le braccia. Per questo ora è sotto processo un inglese, il 28enne Ryan Christopher Mayes, imputato di furto, violenza privata e maltrattamenti. I fatti sarebbero avvenuti a Civitanova dal maggio al luglio del 2019. L’inglese era stato chiamato come ragazzo alla pari, perché insegnasse bene l’inglese a un bambino di 10 anni. Come metodo didattico, Mayes avrebbe costretto il piccolo a copiare dal suo cellulare lunghi e difficili testi, e se l’alunno commetteva un errore lo avrebbe redarguito duramente ordinandogli di ricominciare da capo. Se il bambino protestava, il tutor gli avrebbe detto che aveva il cervello di uno di 4 anni; avrebbe anche parlato in modo incomprensibile, con un tono che però intimidiva il piccolo. Alcune volte, poi, il bambino sarebbe stato preso per un braccio e portato in terrazza, al secondo piano: Mayes lo avrebbe preso per le braccia e appeso nel vuoto, e solo di fronte alle proteste ripetute del bambino, terrorizzato, lo avrebbe rimesso dentro, minacciandolo perché non dicesse nulla alla madre. Sentito dai carabinieri il piccolo aveva poi raccontato degli insulti, delle minacce di gettare la sua cavia ai cani. In alcuni casi avrebbe ricevuto anche spintoni e calci. Una serie di comportamenti che lo avrebbero spaventato moltissimo. Ma quando a luglio l’inglese aveva schiaffeggiato il bambino in presenza della madre, questa era intervenuta e lo aveva cacciato, mettendo fine alla convivenza con il tutor. A quel punto il figlio le aveva raccontato tutto ed era partita la denuncia. In seguito, la civitanovese aveva anche segnalato la comparsa di un e-book Kindle e di un hard disk da casa, oltre al danneggiamento di qualche elettrodomestico, dopo alcuni giorni in cui il ragazzo alla pari era rimasto da solo nel loro appartamento. Ieri mattina in tribunale a Macerata per Mayes si è tenuta la prima udienza del processo, rinviata dal giudice Federico Simonelli al 28 settembre per sentire i primi testimoni dell’accusa, citati dal pubblico ministero Francesca D’Arienzo. Anche il ragazzo poi, difeso dall’avvocato Giovanni Fedeli, potrà dare la sua versione. La civitanovese è assistita dall’avvocato Ivan Gori.