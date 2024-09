Banca del giocattolo in piazza Mazzini con la Croce Verde

Anche la Croce Verde sarà presente ai festeggiamenti di San Giuliano. Oltre ad assicurare l’assistenza sanitaria, in piazza Mazzini sarà allestito l’infopoint dell’associazione. Inoltre, per tutta la durata della fiera, sarà aperta anche "La banca del giocattolo" per i bambini che vorranno portare i loro giochi o prendere (con un’offerta libera) i giocattoli già donati dai maceratesi. Tutto il ricavato sarà devoluto al "Pronto soccorso della solidarietà" di via Lorenzoni. Durante la fiera, si raccoglieranno le iscrizioni per il corso di primo soccorso per gli aspiranti volontari che inizierà il 12 settembre.