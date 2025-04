Banca Macerata acquisisce una quota di Meta srl

Banca Macerata spa ha acquisito l’11,9% di Meta srl, società con sede a Empoli, specializzata nei servizi di consulenza e nell’outsourcing delle funzioni di controllo per i settori bancario e finanziario. L’operazione è stata condotta assieme ad altre quattro banche di comunità, Banca Popolare di Cortona, Banca Popolare del Cassinate, Banca Popolare delle Province Molisane e Medio Credito Trentino. Nata 25 anni fa con la missione di creare dei servizi per banche e intermediari finanziari, Meta ha maturato esperienze anche nella gestione dei rischi Ict e nello sviluppo di piattaforme tecnologiche per il mondo dei controlli. L’ambizione della banche acquirenti è di avviare un percorso di crescita. "L’acquisizione – dice il presidente Ferdinando Cavallini – è coerente con gli indirizzi strategici di Banca Macerata, tesi a stringere sinergie con altre banche e istituzioni per il consolidamento e sviluppo, nel pieno rispetto di criteri gestionali ispirati alla sana e prudente gestione".