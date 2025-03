Banca Macerata, donazione per l’Anthropos

Banca Macerata conferma il proprio impegno nel sociale con un nuovo gesto di generosità nei confronti di Anthropos, associazione polisportiva dilettantistica e culturale di Civitanova che da anni promuove e incentiva l’attività sportiva, ludica e agonistica di persone con disabilità. Sponsor di Anthropos dall’estate scorsa, l’istituto di credito ha donato numerosi arredi, derivanti dall’ammodernamento e trasferimento della sede da via Carducci alla nuova direzione generale in contrada Acquevive a Macerata.

La scelta concreta di sostenibilità e solidarietà ha permesso di destinare mobili e attrezzature a una realtà che quotidianamente lavora per l’inclusione, attraverso lo sport e la cultura. Il materiale è stato recuperato dai volontari dell’associazione con il supporto delle aziende Trasporti Ecologici Cirioni Arduino e Carlo Luzi di Civitanova.

Il presidente di Anthropos, Nelio Piermattei, ha espresso grande riconoscenza: "Ringrazio Banca Macerata per l’ennesima dimostrazione di sostegno ai nostri progetti e attività. Sin dagli inizi, questo rapporto si è basato su reciproca stima e collaborazione, questa donazione ne è la conferma".

Anche Toni Guardiani, direttore generale di Banca Macerata, ha sottolineato l’importanza della responsabilità sociale d’impresa: "Siamo orgogliosi di contribuire concretamente al lavoro di una realtà come Anthropos, che rappresenta un punto di riferimento per lo sport inclusivo, aperto a tutti. Il nostro sostegno non si limita a una semplice sponsorizzazione. Vogliamo essere al fianco di chi opera sul territorio per creare valore e opportunità per tutti".