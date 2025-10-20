Banca Macerata Fisiomed ai blocchi di partenza. A Catania una partita ricca di insidie

Da Catania parte il cammino della rinnovata Banca Macerata Fisiomed nel campionato di A2 di volley maschile. Appuntamento alle 20.30 di oggi al PalaCatania per una partita in cui Macerata chiede conferme alla squadra che ha fatto registrare dei progressi durante i test estivi e che ha le carte in regola per essere tra le protagoniste. La formazione è stata affidata a coach Romano Giannini che presenta al palleggio un giocatore esperto come Matteo Pedron, un opposto di valore come Marco Novello che nelle ultime stagioni si è fatto valere sotto rete, i bulgari Denis Karyagin e Rusi Zerev possono fare la differenza con il secondo arrivato poco tempo fa dopo l’esperienza al Mondiale dove ha vinto l’argento. Sono rimasti il libero Simone Gabbanelli e Bara Fall dallo scorso anno, si presenta così ai nastri di partenza una squadra profondamente rinnovata e destinata a crescere nel tempo. Dall’altra parte della rete i maceratesi dovranno fare i conti con la formazione allenata da Paolo Montagnani che conta sul palleggiatore Riccardo Pinelli, sul centrale Carmelo Gitto e sugli schiacciatori Luka Basic e Leonel Marshall, quest’ultimo vanta una lunga esperienza anche in categoria superiore e all’estero.

La sfida a Catania rappresenta per i maceratesi il primo esame della stagione considerando che adesso le partite mettono in palio punti pesanti e che sono finiti i tempi degli esperimenti. Nei test la squadra ha fatto registrare sia degli alti e bassi, è un qualcosa di normale in quella fase, ma anche di avere i mezzi per competere con qualsiasi avversario in un campionato livellato verso l’alto dove ogni formazione può contare su giocatori in grado di fare la differenza. Oggi la squadra maceratese dovrà prestare molta attenzione perché solitamente la gara d’esordio è sempre differente da qualsiasi altra partita e si giocherà a casa di una formazione che vuole partire con il piede giusto per dimostrare che sono fondate certe aspettative. La partita sarà visibile sul canale Youtube di Dazn a questo link www.youtube.com/live/s_Jn-PWvRIk?si=oBHTTtOEsNCHXOcx.