Banca Macerata Fisiomed: arriva l’ostica Siena

Oggi alle ore 20.30 la Banca Macerata Fisiomed riceve l’Emmas Siena per il turno infrasettimanale dell’A2 di volley maschile. La squadra di coach Castellano vuole riscattare la sconfitta di domenica al tie break a Palmi, ma dovrà fare i conti con gli avversari che costituiscono un complesso costruito per un torneo di vertice. I toscani, dopo quattro turni, occupano l’ottavo posto con 6 punti grazie a due vittorie (Aversa, Pineto al tie break e al punto preso con Brescia quando ha perso al quinto set), mentre finora è stata sconfitta una volta a Ravenna. La matricola Banca Macerata Fisiomed ha 3 punti grazie al successo al tie break con Catania mentre a Palmi il quinto set è stato amaro, i maceratesi sono stati poi battuti da Pineto e Fano.

Stasera la squadra di coach Castellano dovrà vedersela con una formazione costruita per primeggiare: può, infatti, contare su giocatori di qualità come l’opposto Nelli, il palleggiatore Nevot, Trillini e Randazzo, gli ultimi due ex Lube. Le squadre si conoscono avendo disputato due test di preparazione precampionato, ma è indubbio che il match di stasera è tutt’altra cosa mettendo in palio punti pesanti.

"Da quei test - osserva Gabriele Sanfilippo (nella foto), centrale della formazione maceratese - sono emersi i loro punti di forza, ma anche quelli in cui mostrano più difficoltà ed è su quelli che dovremo insistere. Ci confronteremo con una squadra costruita per vincere potendo contare su pallavolisti che giocano da tempo in questo campionato e anche su alcuni con esperienza di SuperLega. Sarà una partita in cui ogni pallone avrà un peso considerevole e dovremo sfruttarlo al meglio". Sanfilippo si è poi soffermato sulla sua squadra. "Noi - dice - dobbiamo migliorare l’approccio alla partita, restare tranquilli per non lasciare spazio ad errori, migliorare la fase di cambio palla e in fine sfruttare il fattore campo".

La partita sarà trasmessa gratuitamente su Vbtv.