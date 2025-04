Banca Macerata, i conti tornano: "Bene utili, raccolta e dividendi"

Banca Macerata gode di ottima salute: i dati sono in crescita ed è sempre molto forte l’attenzione sul territorio. È quanto dice il presidente Ferdinando Cavallini analizzando i risultati dell’istituto di credito il cui bilancio 2024 è stato approvato dall’assemblea degli azionisti che ha dato il via libera anche al piano strategico 2025-28. "Vogliamo allargarci – aggiunge – e lo stiamo facendo a livello regionale. Entro l’estate apriremo dei punti di consulenza a Matelica e Corridonia, il prossimo anno avremo una filiale o ad Ancona o a Jesi".

In conferenza stampa Cavallini e Toni Guardiani, direttore generale dell’istituto di credito, hanno illustrato i risultati conseguiti dalla banca che in questi anni ha fatto registrare un andamento sempre molto positivo. "Il bilancio – osserva Guardiani – ha confermato la crescita della banca il cui utile netto si attesta a due milioni di euro, portando il patrimonio netto a 50,1 milioni (+6,1%). Migliora il Cet1 ratio che raggiunge il 16,61%, questo dato conferma la solidità patrimoniale". Il direttore generale sottolinea anche altri aspetti positivi. "La raccolta diretta – spiega il dg – è cresciuta del 2,4% mentre quella indiretta ha registrato un incremento del 22,5%. Sono state di oltre 113 milioni di euro le nuove erogazioni di credito nel 2024".

Ci sono altri aspetti di cui Guardiani va fiero. "Nell’ultimo triennio – dice – abbiamo generato un utile netto complessivo di 8,5milioni di euro, distribuito dividendi per un totale di 2,6 milioni e incrementato il patrimonio del 13%". La banca è riuscita a diventare un punto di riferimento. "Nel triennio – aggiunge il dg – abbiamo registrato una crescita della raccolta complessiva da clientela da 141 milioni e nuove erogazioni di finanziamenti per 320 milioni". È stato anche detto che in questo periodo non si è mai perso di vista il territorio. "Oltre un milione – ha sottolineato Guardiani – è stato reinvestito nel territorio sostenendo iniziative culturali, penso a Musicultura, sportive, come la squadra di A2 di volley maschile e l’Anthropos".

Cavallini getta lo sguardo tra quattro anni (2025-2028): "Ci siamo consolidati e adesso vogliamo ingrandirci. Si stima che alla fine del piano triennale la raccolta complessiva possa crescere del 40% e superare il miliardo di euro. Sono tre le nostre linee di sviluppo: presidio del territorio; sinergia con società finanziarie e ci struttureremo nell’asset banca-assicurazione attraverso una sinergia con società del settore". Banca Macerata è formata da 80 dipendenti. "Il nostro fiore all’occhiello – conclude Guardiani – è essere vicini al territorio, alla gente fornendo consulenza a 360 gradi con personale formato".