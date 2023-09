Banca Macerata nell’entroterra: un nuovo ufficio dei consulenti

Taglio del nastro, domenica, per il nuovo ufficio dei consulenti finanziari a Gualdo. Doterà la comunità di un atm evoluto da cui sarà possibile effettuare in autonomia le principali tipologie di operazioni bancarie h24, sette giorni su sette. Sono stati allestiti un’area dedicata all’accoglienza e un ambiente con supporti tecnologici avanzati, senza però far venir meno la presenza fisica di un consulente finanziario per fornire assistenza e seguire gli utenti per tutte le necessità bancarie, finanziarie e assicurative. "L’apertura di un punto consulenza in un piccolo centro come Gualdo, privo di servizi bancari, dà pienamente il senso di cosa vuole essere sempre di più Banca Macerata: una moderna banca locale che fa del benessere della comunità di riferimento uno dei suoi principali obiettivi – spiegano dall’istituto di credito –. I punti consulenza di Banca Macerata educano alla tecnologia anche la popolazione meno avvezza – perlopiù anziana – ma, allo stesso tempo, rendono possibile la fruizione di tutti i servizi bancari con l’ausilio di un consulente esperto. Inoltre, l’apertura nell’entroterra contribuisce a combattere l’"inverno demografico" anche a causa del progressivo venir meno dei servizi essenziali". Presenti i vertici di Banca Macerata, come il presidente onorario Loris Tartuferi, il presidente Ferdinando Cavallini, il vice Nando Ottavi, il direttore generale Toni Guardiani, il vice Fabio Pezzola, la responsabile commerciale Debora Falcetta, il prefetto di Macerata Flavio Ferdani, il commissario straordinario Guido Castelli, i consiglieri regionali Simone Livi e Pierpaolo Borroni, altre autorità civili e militari e tanti cittadini.