Banca Macerata non passa sul Delta

BANCA MACERATA

(25-19, 21-25, 25-22, 25-22)

DELTA GROUP : Arguelles 17, Magliano, Pedro Henrique 19, Sperandio 5, Andreopoulos 20, Eccher 8, Chiloiro, Santambrogio 3, Morgese (L1). NE: Ballan, Ghirardi, Innocenzi, Bellia, Lamprecht (L2).

All. Morato.

BANCA MACERATA FISIOMED: Pozzebon, Marsili 3, Ferri 5, Valchinov 20, Ottaviani 13, Cavasin 4, Fall 9, Sanfilippo, Klapwijk 3, Berger 6, Gabbanelli (L1). NE: Ichino, Palombarini (L2).

All. Castellano.

Arbitri: Spinnicchia di Catania e Merli di Terni.

Note: Battute punto Macerata 8 con 17 errori, Porto Viro 9 con 14 errori. Muri punto Macerata 7, Porto Viro 13. Attacco punto Macerata 54%, Porto Viro 55%. Ricezione positiva Macerata 60% (41% perfetta), Porto Viro 46% (34%).

Ancora una sconfitta esterna per la Banca Macerata Fisiomed che lontano dal suo palas ha conquistato un solo punto nel campionato di A2 di volley maschile.

Eppure la partita è molto equilibrata in quasi tutte le fasi del match, con ottimi picchi nelle percentuali in attacco dei maceratesi, specialmente nel secondo e nel terzo set (64-76%). Sono mancate quella concretezza nei momenti decisivi e qualche difesa in più per riuscire perlomeno a tornare a casa dopo avere mosso la classifica.