Banca Macerata perde in casa del Pineto

(25-21, 27-25, 25-23)

: Zamagni 9, Trillini 9, Catone 1, Schianchi, Krauchuk 13, Di Silvestre 12, Castagneri, Suraci, Allik 9, Morazzini (L1). N.e.: Larizza, Rascato, Pesare, Calonico (L2). All: Di Tommaso.

MACERATA: Fabi 2, Novello 10, Pedron 1, Garello, Fall 8, Diaferia 1, Ambrose 1, Zhelev 9, Karyagin 17, Becchio, Gabbanelli (L1), Dolcini (L2). N.e.: Talevi. All: Giannini.

Arbitri: Marconi e Pernpruner

Note: Durata set: 30’, 40’, 32’. Tot 1 h e 42’

Prima sconfitta in campionato per la Banca Macerata Fisiomed che perde in casa di Pineto con un 3-0 netto soltanto nel punteggio ma non nell’andamento della sfida, sempre in grande equilibrio, soprattutto nel secondo e terzo parziale, in cui si sono rivelati decisivi gli attacchi dei padroni di casa nei finali. Ai biancoverdi non basta una migliore prestazione a muro, con 6 block contro 3 degli avversari.

Buono l’avvio ospite con il duo bulgaro Karyagin-Zhelev in evidenza e 7-10 di partenza, un vantaggio presto annullato fino al sorpasso degli abruzzesi (13-12). Si procede punto a punt fino al 16-15, momento in cui l’Abba piazza un break di 5-1 con Di Silvestre (MVP del match con 12 punti) e Trillini in evidenza, capaci di indirizzare il set chiuso dall’errore in battuta di Garello per il 25-21. Partono forte i padroni di casa con una battuta efficace che costringe Macerata a rincorrere fino a raggiungere gli avversari sul 13 pari. Pedron firma il vantaggio sul 14-15. Prosegue il botta e risposta fino al sorpasso dei pinetesi sul 21-20. Sono più lucidi gli uomini di Giannini, abili a chiudere con il morbido tocco di Di Silvestre anche il secondo set a proprio favore. Il match è ancora più indirizzato a favore dell’Abba che soffre tuttavia contro una mai doma Fisiomed. La Banca Macerata Fisiomed cercherà il riscatto in casa, domenica prossima, contro Sorrento.