Banca Macerata, siglato il contratto integrativo

Il dg di Banca Macerata, Toni Guardiani, ha sottoscritto insieme alle rappresentanze sindacali Fabi, First Cisl, Fisac Cgil, Uilca Uil e Unisin, il nuovo contratto integrativo aziendale. Presenti all’incontro il vice dg Fabio Pezzola e l’Rls Elisa Pierucci. L’accordo, in vigore dal primo luglio, prevede interventi in ambito di assistenza sanitaria, previdenza complementare e welfare aziendale. Per la prima volta viene introdotto anche un premio di produzione, al raggiungimento di specifici risultati.