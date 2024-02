Bancale di pellet sul web, ma l’acquisto è una truffa

Pollenza (Macerata), 28 febbraio 2024 – La vendita online di pellet era solo una truffa. Ma grazie ai carabinieri, sono stati individuati e denunciati i due responsabili, dopo la segnalazione di una donna che era stata raggirata.

Lo scorso novembre, con l’inverno in arrivo, una donna di Pollenza aveva pensato di fare scorta di combustibile per la stufa.

Così si era collegata a un sito specializzato nella vendita di pellet e ne aveva ordinato un intero bancale, al prezzo di 360 euro. Pagata la somma, seguendo le indicazioni ricevute per telefono, la donna si è messa in fiduciosa attesa della consegna, che però non c’è mai stata.

Così, capito il raggiro, la vittima si è rivolta ai carabinieri di Pollenza segnalando l’accaduto. Le indagini dei militari hanno portato a individuare i responsabili, un 38enne e un 26enne, residenti in Sicilia e in Calabria. I due sono stati denunciati per il reato di truffa.

Due arresti sono stati invece eseguiti a Corridonia, a seguito di due provvedimenti dell’autorità giudiziaria.

Il primo ha riguardato un 53enne del posto, pregiudicato, condannato alla pena di due anni, sette mesi e 18 giorni per i reati di lesioni, resistenza a pubblico ufficiale ed evasione commessi a Macerata e Corridonia nel 2019 e fino allo scorso dicembre. Si tratta di un soggetto con diversi problemi, che era già ai domiciliari. Il magistrato di sorveglianza però ha rilevato che con il cumulo di pene ha superato il limite entro il quale si può evitare il carcere, e così la procura ha emesso un ordine di arresto. I carabinieri dunque giovedì lo hanno prelevato dalla sua abitazione e lo hanno accompagnato alla casa circondariale di Fermo.

L’altro arresto riguarda un 44enne romeno residente a Corridonia, condannato a 11 mesi di reclusione per falsità materiale in certificati o autorizzazioni amministrative, reato commesso a Corridonia nel 2007 e a Macerata nel 2008. In questo caso l’ufficio di sorveglianza ha consentito al 44enne di scontare la pena con i domiciliari. Sabato scorso dunque è stato rintracciato dai carabinieri, che gli hanno notificato il provvedimento della corte di appello di Ancona.

Per ora l’uomo non potrà lasciare la sua casa. Infine, è incappato nei controlli dei carabinieri un 23enne della provincia, sorpreso ubriaco al volante.

Domenica notte, a Passo del Bidollo di Corridonia, la pattuglia del Radiomobile ha intimato l’alt a una Peugeot 208. I militari avevano notato la guida poco reattiva del conducente, che è stato sottoposto all’etilometro. Con un tasso alcolemico pari a 1,19, per lui è scattato il ritiro della propria patente per i successivi adempimenti amministrativi, inoltre il 23enne è stato denunciato alla procura per guida in stato di ebbrezza.