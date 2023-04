"Bancarelle, c’è l’ipotesi viale Matteotti"

di Francesco Rossetti

Bancarelle di corso Dalmazia, ipotesi spostamento in viale Matteotti. Una novità che annuncia al Carlino l’assessore al Commercio Francesco Caldaroni, in seguito alle lamentele degli ambulanti che sabato avevano protestato con i cartelli "il mercato non si tocca". Nello specifico, parliamo di 18 stand che occupano la parte ovest di corso Dalmazia, nel tratto compreso tra piazza Gino Ramovecchi e via Duca degli Abruzzi: su di esse pende la delibera dello scorso 24 febbraio, che ne prevede lo spostamento al Lido Cluana, previo parere della Sovraintendenza per via delle due palazzine Liberty. Ma ora questa opzione "potrebbe essere accantonata: l’ipotesi su cui stiamo lavorando – dice Caldaroni – è portare le diciotto postazioni in viale Matteotti". Ecco quindi la novità più a fondo: "Una piantina è già pronta: prevede la loro collocazione sul lato est del viale – chiarisce –, lasciando libero il marciapiede e dando la possibilità di parcheggiare il mezzo a ridosso della stessa parte pedonale. Il gazebo sarà esposto sulla carreggiata, con una parte di questa che resterà libera per le emergenze". Di conseguenza, sono previste modifiche alla viabilità. "In quel tratto, il traffico verrà deviato in via Leonardo Da Vinci". Quanto alle tempistiche, "l’intenzione – aggiunge – è quella di procedere il prima possibile, ma chiaramente dovremo accordarci con gli operatori. Se daranno parere favorevole, non ci sarà bisogno di attendere il responso del ricorso al Tar. Mettere d’accordo tutti spesso è impossibile ma cerchiamo una soluzione che trovi il favore della maggioranza". Il motivo dello spostamento è dovuto alla sicurezza, perché "un’ambulanza, per accedere a una casa situata in quel tratto, è costretta a fermarsi in via Trento e continuare a piedi. In certi casi, poi, gli spogliatoi sono collocati a ridosso delle porte delle stesse abitazioni", fa presente l’assessore. Ma c’é di più. In particolare, la questione dei negozi, le cui vetrine, con l’attuale assetto "sono coperte". La nuova disposizione, invece, prevede che gli stand del lato est siano posti più verso la carreggiata e che "il marciapiede resti libero. Dunque, in strada – conclude – potrà essere garantito il libero passaggio dei tre metri".