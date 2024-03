Bancarelle degli alimentari: cambio con qualche mugugno

Fra mugugni e qualche manifestazione di dissenso, gli ambulanti del mercato degli alimentari hanno trovato posto, ieri mattina, nella nuova collocazione in via Primo Luglio. Una dozzina di commercianti, fra frutta e verdura e alimentari, sono stati costretti ad abbandonare via Cesare Battisti e piazzale Clementoni, dove spandevano la loro merce dal 2020, cioè dall’inizio della pandemia. Più penalizzati sono stati gli ambulanti dislocati alla fine di via Primo luglio e l’inizio di corso Persiani, lontani dalla circonvallazione della città e, quindi, dal transito dei veicoli. Grandi proteste, però, non ci sono state anche se è opinione di tutti gli ambulanti che si potrebbe meglio disporre le bancarelle perché qualcuno non aveva neppure lo spazio per aprire il proprio ombrellone per riparare la merce e i clienti dal sole. Un miglior posizionamento delle bancarelle che viene richiesto a gran voce anche dagli altri ambulati di via Cavour e corso Persiani. I tre commercianti posizionati vicino a Palazzo Venieri lamentano da sempre di essere isolati dal resto del mercato e che da loro arriva poca gente, oltre che l’area che occupano è sempre particolarmente ventosa. Ieri mattina i tre ambulanti, che commerciano in prodotti di abbigliamento, avevano persino rinunciato a spandere la loro merce e c’è chi a metà mattinata ha preferito fare rientro a casa malgrado la bella giornata. Chiedono di occupare gli spazi vuoti lasciati da altri loro colleghi che hanno rinunciato da tempo al mercato per avvicinarsi a piazza Leopardi. Una richiesta che potrebbe essere accolta senza grossi problemi.