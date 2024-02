"Bancarelle degli alimenti nel fine settimana. Più controlli da parte delle istituzioni"

"Mercato dagli alimenti, situazione da quarto mondo. Le istituzioni intervengano". È quanto asserisce un cittadino civitanovese, Angelo Vallesi, rivolgendosi al nostro giornale per esprimere le proprie preoccupazioni circa la modalità di vendita dei prodotti alimentari nei mercati di piazza XX Settembre o in piazza Gramsci nei fine settimana. Vallesi, in particolare,

non condivide che ci siano bancarelle di salumi e formaggi, oppure ortaggi, proprio a ridosso di strade trafficate, dove lo smog la fa da padrone.

Sollevato il problema, il cittadino chiama in causa il sindaco come "massima autorità sanitaria locale".

E su questo punto sottolinea: "Possibile che nessuno veda e controlli quello che avviene durante lo svolgimento dei vari mercati ambulanti sia del sabato che delle domenica, per ciò che riguarda la vendita dei generi alimentari sfusi o confezionati? Il mio invito è rivolto a tutti gli organi

di controllo".