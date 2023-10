Bancarotta, assolto l’ingegnere Cristofanelli

Accusato di una bancarotta milionaria, era stato condannato a tre anni di carcere. Ma ieri in appello un imprenditore è riuscito a dimostrare la sua innocenza. Imputato era l’ingegnere Fulvio Cristofanelli, 66enne residente in città. Dal 2010 al 2012 in qualità di amministratore di società come la Mastedil, l’Immobiliare Cielo Azzurro, l’Immobiliare del Borgo, l’Immobiliare Verde Parco 2007 srl e la Sinergy Costruzioni, aveva beneficiato di una serie di aperture di credito per più di cinque milioni di euro, a fronte di un ambizioso programma edilizio in via Valenti. Il programma era poi naufragato a causa della crisi del settore e del default di Banca Marche. Secondo l’accusa, Cristofanelli avrebbe distratto oltre 157mila euro dalle casse della Mastedil (poi fallita), erogando prestiti con provvista e senza remunerazione in favore di Immobiliare del Borgo srl, Immobiliare Verde Parco 2007 e Sinergy Costruzioni. Inoltre avrebbe prestato garanzie immobiliari in favore di Banca Marche per aperture di credito concesse a Immobiliare Cielo Azzurro, Immobiliare del Borgo, Immobiliare Verde Parco 2007, Immobiliare Valenti per importi, rispettivamente di un milione e 200mila euro, un milione e 720mila, un milione e 600mila e un milione e 620mila euro. Inoltre, avrebbe prestato garanzie ipotecarie in favore del Credito Sammarinese per il mutuo di oltre un milione e 300mila euro della Immobiliare Collefiorito. Infine avrebbe rilasciato fidejussioni omnibus fino a un milione e 350mila euro a garanzia delle obbligazioni assunte dalla stessa società verso il Credito Sammarinese. Due anni fa, il tribunale di Macerata aveva condannato l’imputato a tre anni di reclusione, all’inabilitazione dall’attività per tre anni e all’interdizione dai pubblici uffici per cinque. Con l’avvocato Gabriele Cofanelli è stato proposto appello. In aula, il difensore ha sostenuto l’assoluta estraneità dell’imputato alle accuse. Cristofanelli aveva operato con trasparenza e senza arricchirsi ai danni delle società, tanto che nel tentativo di salvarle aveva versato di persona 820mila euro. La corte di appello ha condiviso le tesi difensive, ribaltando la sentenza di primo grado e assolvendo l’imputato con la formula più ampia.

Paola Pagnanelli