Bancarotta, condannato l’ex presidente della Maceratese Spalletta

Accusato di bancarotta, è stato condannato a due anni Filippo Spalletta, ex presidente della Maceratese. L’imprenditore italo-svizzero, di origini siciliane, è stato presidente del consiglio di amministrazione della Maceratese dalla fine di novembre del 2016, dopo aver rilevato la società biancorossa da Maria Francesca Tardella, in un periodo quanto mai turbolento per i colori biancorossi.

Secondo l’accusa, l’imprenditore italo-svizzero avrebbe distratto la somma di 50mila euro dal patrimonio sociale della SS Maceratese effettuando un bonifico bancario, il 28 novembre 2016, in favore di un’altra persona. L’imprenditore – rimasto al vertice della Maceratese per pochi mesi, quando la squadra militava nel campionato di Lega Pro – è difeso dall’avvocato Raffaella Cesari, che ha annunciato che una volta lette le motivazioni farà appello. Ieri in aula sono stati sentiti due testimoni della difesa, un avvocato e uno sportivo legato al club della Maceratese. In merito alla fattura da 50mila euro, "si tratta di una operazione regolare – ha spiegato l’avvocato Cesari –. Oggi (ieri, ndr) sono stati sentiti due testimoni che hanno indicato la persona a cui era stato fatto il bonifico come un consulente della società sportiva della Maceratese, che si occupava appunto di fare consulenze specifiche, come spiegato anche dai testimoni. Sicuramente faremo appello", ha concluso l’avvocato Cesari.

La difesa di Spalletta ha depositato in aula una fattura di cinquantamila euro per dimostrare la regolarità del bonifico. Ma il collegio ha condannato il 59enne Spalletta a due anni, con pena sospesa. Il pubblico ministero Stefania Ciccioli aveva chiesto una condanna a tre anni.

Chiara Marinelli