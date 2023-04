Bancarotta, imprenditore assolto con formula piena

Accusato di bancarotta fraudolenta, in tribunale è riuscito a dimostrare la sua innocenza chiudendo una brutta pagina della sua vita imprenditoriale. Ieri infatti è stato assolto con la formula più ampia Fausto Castricini, 33enne, finito sotto processo per le vicende della società Kesis di Monte San Giusto. La società, che si occupava di calzature, era stata dichiarata fallita nel 2015. Ma secondo l’accusa Castricini, che era suo amministratore unico, avrebbe consegnato una parte dei documenti e libri contabili relativi agli anni dal 2011 al 2014 a un consulente, il resto lo avrebbe distrutto, così da impedire al curatore fallimentare di ricostruire il patrimonio e il giro di affari dell’impresa. Inoltre, dopo aver deliberato nel 2012 un aumento di capitale, la Kesis avrebbe ceduto beni strumentali per 41mila euro a un calzaturificio in Albania, di proprietà sempre della famiglia, e Castricini avrebbe prelevato dai conti societari 159.500 euro senza giustificazione, aggravando la situazione finanziaria della sua attività. Da qui le accuse nei suoi confronti. Nel corso del processo però l’imputato, difeso dall’avvocato Giorgio Di Tomassi, ha dimostrato che le accuse erano infondate: la società infatti era gestita solo da suo padre (che ha già patteggiato per questa vicenda), mentre lui risultava amministratore solo sui documenti, senza aver mai seguito in alcun modo le attività. Come richiesto anche dal pm Vincenzo Carusi, ieri Castricini è stato assolto con la formula più ampia, "per non aver commesso il fatto".