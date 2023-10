Banchetti informativi, spettacoli e lezioni verso la Giornata contro la violenza sulle donne,

Il 25 novembre sarà la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne e in avvicinamento a questo appuntamento il Comune di Civitanova ha previsto diverse iniziative per approfondire gli aspetti legati ai diritti delle donne, al loro ruolo, alla tutela contro la violenza di genere e al femminicidio. Una serie di eventi che si svolgeranno all’interno della campagna culturale ‘Respect is an act of love’. Il programma prevede banchetti informativi che si terranno il 18 in corso Umberto (dalle 10.30 alle 12.30) e il 20 novembre all’ospedale (dalle 10.30 alle 12.30), inoltre lezioni di legalità nelle scuole sul tema del femminicidio e delle pari opportunità, a cura del giudice Mario Paciaroni, agli istituti dell’Iss Bonifazi-Corridoni, dell’Ipsia Corridoni e al liceo delle scienze umane Stella Maris. In programma anche seminari formativi rivolti ai professionisti del settore giuridico e sociosanitario con il coinvolgimento delle forze dell’ordine, poi l’affissione sul balcone di Palazzo Sforza di un banner informativo che riporterà il logo e lo slogan della campagna di sensibilizzazione. Organizzate infine due iniziative teatrali, a ingresso libero. Il 10 al teatro Annibal Caro (21.15) lo spettacolo ‘Parlami d’amore’, una riflessione contro la violenza sulle donne, e il 25 novembre, al teatro Rossini lo spettacolo ‘Edera velenosa’.