Banchi vuoti, per chi suona la campanella?

è un dato che è mancato nella pioggia di messaggi di auguri agli studenti da parte di sindaci, presidenti e direttori vari per l’avvio dell’anno scolastico. È il dato che riguarda il numero di alunni nelle scuole maceratesi. Quest’anno, alla prima campanella, in provincia erano appena 40.791, contro i 44.866 del 2013. In dieci anni, abbiamo perso più di quattromila bambini e ragazzi in età scolare. Il paradosso è che mentre in tutto il Maceratese si investono milioni per costruire nuove scuole o sistemare quelle esistenti, i banchi vuoti si moltiplicano. Insieme alle prime campanelle, suona anche l’allarme per un territorio sempre più in crisi.