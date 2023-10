Banco di prova dopo lo scossone Gironacci

Il caso Gironacci approda in Consiglio comunale martedì (ore 21). La seduta si aprirà con le comunicazioni del sindaco Ciarapica che informerà l’aula della decisione di togliere la delega all’assessore al Turismo, che ha pagato a caro prezzo la scelta di passare alla Lega abbandonando la lista civica con cui era stata eletta, ’Civitanova Unica’. Sarà la prima uscita pubblica della maggioranza dopo lo scossone politico e sarà un primo banco di prova per sondare gli umori dalle parti dei salviniani che hanno dovuto incassare lo schiaffo, per ora in silenzio, visto che di reazioni ufficiali non ce ne sono state alla decisione presa da Fabrizio Ciarapica, che ha avocato a sé le deleghe di Manola Gironacci, e per ora non pare volerle riassegnare. Anche perché dopo il confronto con il sindaco, il presidente provinciale leghista Luca Buldorini ha ribadito la fiducia del partito sulla Gironacci, mossa che mette sulla graticola Giuseppe Cognigni, assessore leghista della prima ora che vedrebbe traballare la sua delega.

Sono tredici i punti all’ordine del giorno martedì, compresa una interrogazione - sul taglio dei fondi degli aiuti sugli affitti presentata dal Pd - e quattro mozioni, anche stavolta messe in coda al menù, questione che ha innescato un esposto al Prefetto (ne parliamo a parte). Dopo l’intervento del sindaco verranno discussi punti relativi alle finezze, con comunicazione del prelevamento dal fondo di riserva, l’approvazione del bilancio consolidato 2022 delle società comunali, una variazione al bilancio di previsione, la sostituzione di un componente del collegio dei revisori dei conti, inoltre il regolamento comunale per l’assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata (ex legge regionale 362005), l’approvazione del nuovo regolamento del gruppo comunale volontari di Protezione civile, l’esame e l’approvazione di una ipotesi di accordo transattivo tra il Comune e gli acquirenti degli alloggi venduti prima e dopo il fallimento della Società Immobiliare–Zona Ceccotti Comparto n. 1. Quindi le mozioni presentate da Silvia Squadroni e Lavinia Bianchi (Siamo Civitanova) per la progettazione di un hub creativo con al suo interno il museo del mare e per il conferimento di un incarico di studio alle commissioni consiliari permanenti in relazione all’inquinamento della zona fluviale, poi quelle firmate dalle opposizioni di centro sinistra sulla gestione del ciclo dei rifiuti e sull’appello per la liberazione di Khaled El Qaisi, palestinese detenuto in Israele.