Banco Marchiano, nuova partnership con Meccano Spa Il Banco Marchigiano entra in Meccano Spa, società non profit per la certificazione dei prodotti. Il direttore generale Tombolini annuncia l'ingresso in un periodo di sviluppo strategico e partnership. Buoni risultati per la banca nel 2024. Soddisfazione espressa dal presidente di Meccano, Casalaina.