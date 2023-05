Banco Marchigiano e ’Gas Gaia’ fanno squadra sull’elettrificazione

"In futuro il gas non ci sarà per tutti, l’elettrificazione è l’unica via possibile". Leonardo Setti, professore dell’Università di Bologna, lo ha spiegato nel corso del convegno ‘Comunità solari ed energetiche’, promosso dal Gruppo di acquisto solidale ‘Gas Gaia’ insieme al Banco Marchigiano. "I primi produttori di metano sono gli Stati Uniti, con 934 miliardi di litri cubi l’anno. In Texas e Oklahoma ci sono 565 terremoti ogni anno. Sono diventati due paesi invisibili. E il metano basterà per altri quattordici anni, poi finirà", ha chiarito Setti, che è anche presidente del Centro per le comunità solari. Introdotto da Gianni Santori (nella foto con Setti) del ‘Gas’, dalla sala conferenze del Banco Marchigiano (in via Nettuno, 29, ndr), il professore ha parlato di una possibile alternativa: la transizione energetica, "che deve partire dalla famiglie".

"Se volete fare cento chilometri con un’automobile, dovrete dare agli pneumatici 15 kilowatt di energia. Con un motore elettrico basterà questa quantità, se invece volete percorrere i 100 chilometri con un motore a scoppio dovete impiegare una quantità di energia pari a 70 kilowatt".

Setti non ha mancato di analizzare tutte le opzioni in campo, differenziando tra quelle fattibili e altre invece da scartare. "la caldaia che abbiamo in casa potrebbe andare ad energie rinnovabili, ad esempio con il Biometano, ma questo non sarebbe sufficiente per scaldare un’intera abitazione. Se invece, in un solo metro quadrato mettiamo un modulo fotovoltaico, questo produrrà 190 kilowatt elettrici e utilizzando una pompa di calore potremo già scaldare un diciottesimo della nostra casa".

In una nota gli organizzatori avevano parlato delle Comunità energetiche, un tema sempre più discusso da tutti, ma che "esistono e operano già da 10 anni". Ecco quindi l’obiettivo di divulgare e far conoscere queste tematiche.

Francesco Rossetti