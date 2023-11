Banco Marchigiano, ecco il nuovo sito

Il Banco Marchigiano inaugura il suo nuovo sito, con il quale sarà possibile prenotare un appuntamento in filiale direttamente da casa o dallo smatphone. La funzione si chiama ‘Prenotabanca’, ma il canale ingloba anche altri servizi, tra cui l’accesso diretto all’Internet Banking, i numeri utili, la funzione "cerca" a supporto della navigazione e le news per restare aggiornati sulle novità dell’istituto". L’utente – spiegano dalla banca – può ricercare la filiale direttamente nella mappa e calcolare il percorso più breve per raggiungerla; oppure può ricercarla per tipologia di servizi attivi, come ad esempio l’Atm evoluto". "La nuova versione del nostro sito web – dice la responsabile marketing e relazioni esterne Daniela Milani – è molto più di un restyling: all’interno di www.bancomarchigiano.it ogni cliente avrà la sensazione di trovarsi in una delle nostre filiale ed è semplice da navigare. Nel ripensare il sito siamo partiti dai progetti di vita delle persone, chiedendoci di cosa può avere bisogno chi ci viene a visitare online: potrebbe voler mettere su famiglia, oppure essere alla ricerca di una casa o di un finanziamento per avviare una nuova attività". "Oggi le Banche di Credito Cooperativo come la nostra – dice il direttore generale Massimo Tombolini – hanno davanti una doppia sfida: confrontarsi con un mercato globale e, allo stesso tempo, rimanere locali e vicine al territorio ed ai propri clienti. Una sfida da portare avanti anche attraverso la rete".