Banconista di macelleria, geometra e ingegnere

Azienda settore alimentare cerca un/a banconista di macelleria/salumeria part time per l’attivazione di una borsa lavoro. Sede di lavoro: Serrapetrona (codice offerta 394670). Azienda settore alimentare cerca un/a macellaio/salumiere e addetto alla vendita al pubblico. Sede di lavoro: Serrapetrona (codice offerta 394670). Impresa di costruzioni cerca un geometra e/o ingegnere civile part time per l’attivazione di una borsa lavoro: Sede di lavoro: San Ginesio (codice offerta 180821). Struttura ricettiva cerca un/a addetto/a alla gestione dei canali social, organizzazione eventi, accoglienza clienti part time per l’attivazione di una borsa lavoro. Sede di lavoro: Sant’Angelo in Pontano (codice offerta 528747). Azienda cerca operai generici addetti alla preparazione di prodotti alimentari. Sede lavoro: San Severino (codice offerta 394830). Cv a: centroimpiegotolentino.ido@regione.marche.it.