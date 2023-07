Banda cittadina omaggia Leopardi, piacevole sorpresa per i turisti

Ieri mattina piacevole sorpresa per i tanti turisti in attesa di far visita a casa Leopardi. Fuori programma un piccolo concerto della banda cittadina. È un rito festoso che si ripete da molti anni quello dell’omaggio della banda, fondata nel 1816, nella domenica più vicina al giorno del compleanno del poeta, festeggiato il 29 giugno. Sotto la direzione del capo banda Marcello Lorenzetti, presente il direttore del corpo bandistico il maestro Stefano Crucianelli, gli strumentisti hanno fatto sosta davanti al palazzo suonando allegre marcette. Ad attenderli c’erano la contessa Olimpia con i suoi tre figli.