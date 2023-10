Banda di ladri in azione, nel mirino un’azienda nella zona industriale

Una banda di ladri è entrata in azione a tarda ora, facendo irruzione in un’azienda a Potenza Picena, per tentare il gran colpo. Per questo è stato necessario l’intervento di una gazzella dei carabinieri, ma una volta arrivata i balordi avevano ormai tagliato la corda. Il fatto è avvenuto sabato notte, all’interno di uno stabile situato lungo la zona industriale cittadina. Ignoti hanno agito poco prima delle 23, recandosi di soppiatto nei paraggi dell’area per poi forzare le entrare di ingresso dell’azienda. E da lì si sono fiondati comodamente dentro al capannone, cercando qualcosa di prezioso da rubare e mettendo tutto a soqquadro. A quel punto è stato lanciato l’allarme, e ben presto è intervenuta una pattuglia della Compagnia di Civitanova. Però, all’arrivo dei militari dell’Arma, i malfattori se l’erano già data a gambe levate. Subito dopo i carabinieri, accompagnati dai proprietari dell’azienda, hanno svolto il sopralluogo per fare luce sull’episodio. Allo stato attuale, rimane da capire se i ladri siano riusciti prima della loro fuga ad arraffare macchinari o soldi nello stabile, e quindi se si è trattato di un furto o di un semplice tentativo. Da quantificare anche i danni causati dal raid dei balordi. Al momento, i titolari dell’azienda non hanno ancora sporto denuncia.

Giorgio Giannaccini